Среда, 26 Декабря 2018 года
08:51:40 МСК

Пермский «Протон-ПМ» освоит производство для железнодорожного транспорта

Экономика

Компания будет работать в интересах ОАО «РЖД» и ряда предприятий Прикамья

Пермь, 26 декабря 2018, 08:51 — REGNUM  Специалисты пермского «Протон-ПМ» (входит в НПО Энергомаш) — ведущего предприятия российской космической отрасли — освоят производство узлов и агрегатов для железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что диверсификация производства будет осуществлена по стратегическому соглашению между НПО Энергомаш и компанией «Локотех» — крупнейшего в России предприятия в области железнодорожного машиностроения.

На пермской площадке холдинга планируется открыть центр мирового уровня по производству агрегатов для железнодорожной технике, развивать кооперации и реализации совместных проектов в сфере машиностроения. «Протон-ПМ» запустит производство и организует испытания турбокомпрессоров, топливной аппаратуры дизелей и других изделий.

«Соглашение с группой компаний «Локотех» призвано повысить экономическую эффективность предприятий ракетного двигателестроения, увеличить объемы диверсификации, а также организовать изготовление агрегатов для железнодорожного транспорта на территории России», — пояснил генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.

Предполагается, что наработки предприятия в области жидкостных ракетных двигателей, современное оборудование позволяют производить высокотехнологичную продукцию для различных отраслей промышленности и выполнять заказы в интересах ОАО «Российские железные дороги», компаний нефтегазового и химического комплекса Прикамья, таких как «Уралкалий», «ЛУКОЙЛ» и «Сибур-Химпром».

Читайте также: В Перми создаётся центр компетенций по аддитивным производствам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить