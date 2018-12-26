Пермский «Протон-ПМ» освоит производство для железнодорожного транспорта

Пермь, , 08:51 — REGNUM Специалисты пермского «Протон-ПМ» (входит в НПО Энергомаш) — ведущего предприятия российской космической отрасли — освоят производство узлов и агрегатов для железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что диверсификация производства будет осуществлена по стратегическому соглашению между НПО Энергомаш и компанией «Локотех» — крупнейшего в России предприятия в области железнодорожного машиностроения.

На пермской площадке холдинга планируется открыть центр мирового уровня по производству агрегатов для железнодорожной технике, развивать кооперации и реализации совместных проектов в сфере машиностроения. «Протон-ПМ» запустит производство и организует испытания турбокомпрессоров, топливной аппаратуры дизелей и других изделий.

«Соглашение с группой компаний «Локотех» призвано повысить экономическую эффективность предприятий ракетного двигателестроения, увеличить объемы диверсификации, а также организовать изготовление агрегатов для железнодорожного транспорта на территории России», — пояснил генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.

Предполагается, что наработки предприятия в области жидкостных ракетных двигателей, современное оборудование позволяют производить высокотехнологичную продукцию для различных отраслей промышленности и выполнять заказы в интересах ОАО «Российские железные дороги», компаний нефтегазового и химического комплекса Прикамья, таких как «Уралкалий», «ЛУКОЙЛ» и «Сибур-Химпром».

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