В Курганской области принят бюджет на 2019 год

Курган, , 08:49 — REGNUM В Курганской области 25 декабря 2018 года депутатами регионального парламента принят бюджет Зауралья на 2019 год и плановые 2020 и 2021 годы. Бюджет на будущий год дефицитный, но направленный на развитие региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганской областной думы.

Параметры областного бюджета на 2019 год составят: доходы 42 млрд 309 млн рублей, расходы 45 млрд 264 млн рублей, дефицит — 2 млрд 962 млн рублей, или 10% от собственных доходов. На погашение кредитов Курганской области запланировано 3,3 млрд рублей, из них три миллиарда — на покрытие коммерческих займов. Госдолг Курганской области составил на 1 декабря 2019 года 16,58 млрд рублей, из них 5,3 — бюджетные кредиты, 11,2 млрд рублей — коммерческие.

Напомним, параметры бюджета Зауралья 2018 года: доходы — 40,2 млрд рублей, расходы — 42,7 млрд рублей, дефицит — 2,4 млрд рублей.

На 2019 год запланирован в регионе рост собственных доходов на 5,2% к уровню 2018 года. Основной источник — налог на доходы физических лиц — сохранится.

Увеличены в бюджете затраты на здравоохранение и образование. На инвестиционные проекты планируется затратить пять миллиардов рублей.

Курганская область вошла в 12 национальных проектов. Запланированы федеральные вливания на сумму более шести миллиардов рублей.

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