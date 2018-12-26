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В Москве планируют построить 55 новых станций метро

Экономика

В ближайшие пять лет

В Москве планируют построить 55 новых станций метро
Метро

Москва, 26 декабря 2018, 08:38 — REGNUM  В Москве в ближайшие пять лет, до 2023 года, планируется построить и открыть 55 новых станций метро. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

Заммэра уточнил, что 55 новых станций — это 134 км линий метрополитена. В 2019 году будет введено в эксплуатацию 14 новых станций Московского метрополитена.

Также, по его словам, планируется завершить строительство самой большой в мире кольцевой линии метро — БКЛ. Её длина с 31 станцией составит 70 км.

«Большое кольцо улучшит транспортную доступность для жителей 25 районов Москвы», — отметил Хуснуллин.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр столицы Сергей Собянин назвал уходящий, 2018 год Годом метро. По его словам, за 2018 год в Москве введено 33 км новых линий и открыто 17 станций метро.

Напомним, в Москве протяженность линий столичного метрополитена за восемь лет увеличилась на 35%.

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Строительство метрополитена
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