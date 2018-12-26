Среда, 26 Декабря 2018 года
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Вкладчики закрывшихся банков смогут дистанционно получать свои средства

Экономика

Кредитные организации поддерживают новшество, однако напоминают о необходимости точной и безопасной идентификации граждан, получающих услугу

Москва, 26 декабря 2018, 08:37 — REGNUM  В случае прекращения деятельности тех или иных российских банков их вкладчики получат возможность вернуть средства дистанционно. Об этом со ссылкой на источники в Минфине РФ пишут 26 декабря «Известия».

Отмечается, что в Министерстве финансов России разработан законопроект, который предусматривает возможность подачи заявления о возврате вкладов через портал госуслуг. В издании отметили, что кредитные организации поддерживают новшество, однако напоминают о необходимости точной и безопасной идентификации граждан, получающих услугу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Госдуме готовы продумать изменения закона, которые запретили бы Агентству по страхованию вкладов (АСВ) взыскивать с граждан средства, которые они снимали в проблемных банках.

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