Учёные ГНЦ РФ – ФЭИ получили награды за открытие в области энергосбережения

Москва, , 08:27 — REGNUM Научное открытие в области фундаментальной физики, которое создаёт предпосылки разработки энергетических установок с высокой энергоэффективностью, стало одним из самых ярких событий уходящего года науки в госкорпорации «Росатом», сообщила пресс-служба Государственного научного центра России — Физико-энергетического института (ГНЦ РФ — ФЭИ).

Соавторы научного открытия «Явление фазового превращения аморфного мелкодисперсного углерода в графен/графеноподобную структуру, интеркалированную цезием, в среде низкотемпературной газоразрядной цезиевой плазмы» — главный научный сотрудник, д.т.н., профессор Валерий Ярыгин и руководитель экспериментально-методологической группы Сергей Тулин — были награждены дипломами и почетными медалями Петра Капицы. Отмечается, что открытие сделано совместно с коллегами из Санкт-Петербургского Горного университета.

Гендиректор ГНЦ РФ — ФЭИ Андрей Говердовский сообщил, что награждение учёных института свидетельствует об успехе и росте авторитета организации. В свою очередь, Валерий Ярыгин отметил практическое значение научного открытия.

«Реализация в термоэмиссионных технологиях плазменной электроэнергетики путем превращения мелкодисперсного углерода в графен/графеноподобную структуру с аномально низкими значениями работы выхода электронов создает предпосылки разработки инновационных технологий и энергетических установок, имеющих высокую энергоэффективность, способствующих энергосбережению и обеспечению ресурсоспособности в ряде новых актуальных, практически важных национальных задачах России», — сказал учёный.

В научном открытии № 509 в области физики плазмы обнаружен новый физический механизм ранее неизвестного явления превращения аморфного мелкодисперсного углерода в гетерогенную анизотропную двумерную структуру углерода и управляемого снижения работы выхода электронов до аномально низких значений ~1−2 эВ за счет образования дипольного момента на границе раздела графен/графеноподобной структуры с низкотемпературной цезиевой плазмой, содержащей конденсат возбужденных состояний цезия.

Признано, что приоритетной датой научного открытия следует считать 2014 год, в котором оно было описано в отчетных публикациях по проекту Российского фонда фундаментальных исследований.

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