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Станцию московского метро «Авиамоторная» оформят в стиле минимализма

Экономика

… на авиационную тематику

Москва, 26 декабря 2018, 08:19 — REGNUM  В Москве станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) «Авиамоторная» оформят в стиле минимализма на авиационную тематику, сообщается на портале мэра Москвы.

Стены новой станции выполнят из нержавеющей стали, пол — из натурального камня, а потолок — из алюминия. В оформлении будут преобладать черные, серые и белые тона.

На станции «Авиамоторная» будут расположены колонны в форме деталей самолетов, а на потолке появится шлейф облаков от пролетающего авиалайнера.

Новая станция БКЛ откроется в районе Лефортово Юго-Восточного округа Москвы до конца 2019 года.

Подробнее: Собянин: 2018 год стал Годом метро в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, мэр столицы Сергей Собянин назвал уходящий 2018 год Годом метро. По его словам, за 2018 год в Москве введено 33 км новых линий и открыто 17 станций метро.

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