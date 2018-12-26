Власти Танзании выступают против импорта некачественных товаров — министр

Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:44 — REGNUM Министр животноводства и рыболовства Танзании Лухага Мпина заявил, что правительство не согласится, чтобы страна стала местом реализации некачественных сельскохозяйственных продуктов, у которых уже вышел срок годности. Об этом сообщает газета Nipashe.

По его словам, Танзания не станет продолжать такой импорт ради выгоды нескольких людей.

На пресс-конференции в Дар-эс-Саламе министр Мпина рассказал о результатах «операции Нзагамба». В ходе операции при попытке их ввоза в страну без разрешения, уплаты пошлины и проверки качества было изъято более 26 кг мяса и молока.

Он также заявил, что ещё более 2 кг импортного мяса было изъято на рынках из-за истекшего срока годности, что представляет потенциальную опасность для здоровья потребителей.

«Мы не станем уничтожать инвестиции, производство и рабочие места в стране ради выгоды небольшой группы людей. Мы не возьмём на себя ответственность за здоровье граждан из-за такого недобросовестного ввоза продуктов. Операции продолжатся до тех пор, пока преступники не оставят свою грязную игру», — добавил Мпина.

Министр заявил, что в последнее время в сети нарастает беспокойство из-за действий правительства против нарушителей правил импорта в разных районах страны.

Мпина подчеркнул, что операция проводится в соответствии с законом, и ее основная цель — гарантировать легальный импорт сельскохозяйственных продуктов, обеспечить их сбыт в пределах срока годности и предотвратить нелегальный отток местных продуктов.

По его словам, более 23 тонн сельскохозяйственных продуктов всего было задержано при попытке переправить их заграницу без разрешения и оплаты пошлины.