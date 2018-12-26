Крупнейший банк Саудовской Аравии может стать мегабанком

Эр-Рияд, , 08:19 — REGNUM Возможное слияние крупнейшего в Саудовской Аравии банка National Commercial Bank (NCB) с другим крупным банком выведет кредитную организацию на третье место по величине в странах Персидского залива. Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что NCB приступил к переговорам с Riyad Bank. Если банки объединятся, их общий актив вырастет до 685 млрд риалов ($183 млрд). В NCB уточняют, что говорить о заключении сделки пока преждевременно. Ранее издание сообщало о намерении Эр-Рияда укрепить свой финансовый сектор. В качестве возможного рассматривалось слияние Saudi British Bank и Alawwal Bank. При этом эксперты не видят необходимости в консолидации банковского сектора королевства. В Саудовской Аравии, где проживает 33 млн человек, количество местных и зарубежных банков не дотягивает и до тридцати. Как сообщало ИА REGNUM, власти Саудовской Аравии ожидают в 2019 году увеличения ненефтегазовых доходов до 313 млрд риалов ($83,45 млрд). С начала 2018 года этот показатель составил 287 млрд риалов ($77,49 млрд) при ВВП страны около $680 млрд.

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