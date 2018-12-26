Газпром продолжит развитие рынка бункеровки судов СПГ

Москва, , 08:06 — REGNUM Компания «Газпром» продолжит создание инфраструктуры по производству и сбыту сжиженного природного газа (СПГ) в качестве бункерного топлива, такое решение принято советом директоров, сообщила пресс-служба предприятия.

На совещании отмечалось, что развитие рынка СПГ в качестве бункерного топлива связано с международными ограничениями: с 2015 года ужесточились требования к содержанию серы в судовом топливе, а в 2020 году они ужесточатся ещё сильнее. Поэтому произойдёт существенное сокращение использование мазута увеличение потребления СПГ, соответствующего экологическим требованиям Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL).

В настоящее время компания сооружает комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции «Портовая». Завод будет производить топливо, в том числе, для бункеровки морских судов в России. На объекте ведётся монтаж основного технологического оборудования комплекса, строительство берегового резервуара хранения СПГ, возводятся причальные сооружения. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Также «Газпром» оценивает перспективы строительства аналогичных заводов в районе Черного моря и на Дальнем Востоке России.

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