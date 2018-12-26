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СМИ предупредили о подорожании мобильного интернета в России

Экономика

Российские операторы «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 уже оповестили своих абонентов об изменении стоимости услуг

Москва, 26 декабря 2018, 08:05 — REGNUM  В следующем году в России стоимость мобильного интернета может подорожать в связи с увеличением налога на добавленную стоимость и «закона Яровой», сообщает 26 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.

По данным издания, российские операторы «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 уже оповестили своих абонентов об изменении стоимости услуг с января 2019 года из-за увеличения НДС.

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Вместе с тем, по данным исследования, Россия заняла восьмое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом. Так, средняя стоимость 1 Гб трафика составила 55,5 рублей, тогда как этот показатель во всем мире составляет 269,3 рубля.

Напомним, с 1 января налог на добавленную стоимость вырастет в России с 18 до 20%. Эксперты полагают, что в связи с этим цены на все товары могут вырасти на 10−12%.

Между тем, результаты опроса, проведённого «Левада-центром», показали, что большинство жителей России (65%) считает, что наступающий 2019 год будет напряжённым для экономики страны с политической точки зрения (63%).

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