СМИ предупредили о подорожании мобильного интернета в России

Москва, , 08:05 — REGNUM В следующем году в России стоимость мобильного интернета может подорожать в связи с увеличением налога на добавленную стоимость и «закона Яровой», сообщает 26 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.

По данным издания, российские операторы «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 уже оповестили своих абонентов об изменении стоимости услуг с января 2019 года из-за увеличения НДС.

Читайте также: Чуда не случится: об экономике России в 2019 году

Вместе с тем, по данным исследования, Россия заняла восьмое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом. Так, средняя стоимость 1 Гб трафика составила 55,5 рублей, тогда как этот показатель во всем мире составляет 269,3 рубля.

Напомним, с 1 января налог на добавленную стоимость вырастет в России с 18 до 20%. Эксперты полагают, что в связи с этим цены на все товары могут вырасти на 10−12%.

Между тем, результаты опроса, проведённого «Левада-центром», показали, что большинство жителей России (65%) считает, что наступающий 2019 год будет напряжённым для экономики страны с политической точки зрения (63%).

Читайте также: Экономический кризис в 2019 году не исключён: мнение граждан РФ