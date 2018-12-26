За два года резко выросло число граждан РФ, купивших жилье за границей

Москва, , 08:03 — REGNUM С 2016 года жители России стали на 70% чаще покупать недвижимость за рубежом. Об этом со ссылкой на данные Финансового университета при правительстве РФ пишет 26 декабря «Российская газета».

Отмечается, что наибольшей популярностью среди российских граждан пользуется жильё в Болгарии. Эксперты зафиксировали четырехкратный рост спрос на недвижимость в Турции, также растет число купивших недвижимость в Германии, Чехии, на Кипре и в Черногории.

В то же время среди жителей крупных и средних городов России лишь у 2,5% граждан есть знакомые, планирующие купить жильё за границей. По мнению экспертов издания, приобретение недвижимости за рубежом является признаком желания обезопасить свои сбережения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа стало известно, что спрос на недвижимость на Кипре и Мальте со стороны российских покупателей вырос с начала 2018 года на 40%.

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