Миллион получит, тот, кто поедет на Дальний Восток

Владивосток, , 07:48 — REGNUM Все регионы ДФО, кроме Якутии и Еврейской автономной области, попали в перечень территорий России, которые в 2019 году смогут получить субсидии на дополнительные мероприятия в сфере занятости. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Для работодателей в Дальневосточном федеральном округе предусмотрено увеличение размера финансовой поддержки с 225 тысяч рублей до 1 миллиона рублей на каждого привлеченного работника», — говорится в постановлении Дмитрия Медведева.

Новая редакция правил предоставления и распределения субсидий вступит в силу 1 января 2019 года. Средства из федерального бюджета будут направляться регионам для создания привлекательных условий для переезда работников и закрепления их на рабочем месте.

В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на софинансирование региональных программ предусмотрены 800 миллионов рублей. Предполагается, что эти меры позволят в 2019 году оказать поддержку по переезду для трудоустройства более 900 человек, в том числе на предприятиях Дальнего Востока.

Работодатель должен соответствовать ряду критериев: не работать через офшоры, вовремя платить зарплату, налоги и страховые взносы, заключать с сотрудниками официальные трудовые договоры. Программа распространяется не на компанию как таковую, а на ее инвестпроекты, под которые она привлекает людей. Предприятие должно подать заявку в региональную администрацию, указать количество людей, описать социальный, экономический и налоговый эффект от реализации проекта. Получить деньги на любого приезжего работодатели не могут — сотрудник должен прибыть из региона, где нет дефицита кадров.

По данным Минвостокразвития, 120 тысяч новых рабочих мест появятся на Дальнем Востоке к 2025 году. Приоритет при трудоустройстве будет за дальневосточниками. При этом по прогнозам, более 60% от новых создаваемых рабочих мест будет заполняться за счет привлечения квалифицированных кадров из других регионов и соотечественников.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа повышения трудовой мобильности была запущена в 2015 году. Она предполагает такие меры поддержки для переезжающих работников, как компенсация расходов на переезд, предоставление жилья, выплата надбавок и др.

Основная цель программы — привлечение квалифицированных специалистов в приоритетные регионы, в число 16 российских субъектов входят семь из девяти дальневосточных: Камчатский край, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области и Чукотка.