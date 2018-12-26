Среда, 26 Декабря 2018 года
07:21:06 МСК

Путин утвердил увеличение МРОТ в России на 117 рублей

Экономика

В соответствии с действующим законодательством размер МРОТ приравнен к величине прожиточного минимума за II квартал предыдущего года

Москва, 26 декабря 2018, 07:20 — REGNUM  С первого января наступающего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) В России будет повышен на 117 рублей. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что с начала 2019 года значение МРОТ в России будет составлять 11 тыс. 280 рублей. В соответствии с действующим законодательством размер МРОТ приравнен к величине прожиточного минимума за II квартал предыдущего года. На сегодняшний день МРОТ составляет 11 тыс. 163 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря закон о повышении МРОТ был одобрен Советом Федерации.

Читайте также: Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 11280 рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение минимального размера оплаты труда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить