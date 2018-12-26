Налоговый фактор поддерживает рубль на плаву

Москва, , 07:04 — REGNUM На торгах Московской биржи 25 декабря рубль продолжал умеренно падать. С утра рубль показывал разнонаправленную динамику по отношению к доллару и евро. К вечеру динамика рубля стала единой, и «россиянин» продемонстрировал понижение к обеим мировым резервным валютам. Вечером курс рубля расчетами «завтра» упал на 0,54% по отношению к доллару и на 0,18% по отношению к евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

На Западе биржи и банки во вторник были закрыты в связи с празднованием Рождества. Не торговались, в том числе, и эталонные сорта нефти, что в определенной степени «помогло» рублю, так как 24 декабря цена на нефть рухнула. Налоговый период и фактор окончания финансового года в России также немного поддерживают рубль на плаву, не давая ему сильнее обесцениться.

Сегодня, 26 декабря, торги на западных биржах, в том числе по нефти, возобновляются в полном объеме, что окажет определенное влияние на курс рубля. Исходя из новостного фона, прогноз по курсу доллара сохраняется на уровне в 68−69 руб., то же произойдет с прогнозом по курсу евро — 78−79 руб.

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