Китай открыл в Тибете первый «бизнес-инкубатор» для самого малого бизнеса

Лхаса, Китай, , 06:36 — REGNUM Первый «предпринимательский инкубатор» был открыт в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

«Предпринимательский инкубатор» был создан в столице Тибета городе Лхаса совместно региональным департаментом человеческих ресурсов, департаментом общественной безопасности, а также местным отделением компании China Mobile Communication Group Co. Ltd.

«Инкубационная база» занимает площадь более 5,2 тыс. квадратных километров и может вмещать в себя до 80 компаний. Её целью является привлечение выпускников колледжей, являющихся коренными тибетцами, а также мелкий бизнес с годовой выручкой менее 1 млн юаней.

Компании, по задумке, должны сфокусироваться в технологических исследованиях и развитии, разработке программного обеспечения, культурном творчестве, электронной коммерции и прочих подобных сферах деятельности. Помимо трех площадей для стартапов, база-инкубатор предоставит предпринимателям возможности по специальному обучению, а также разного рода консультации.

Напомним, что о создании большого числа бизнес-инкубаторов в Китая в ближайшем будущем для трансформации экономики Поднебесной было заявлено еще в 2016 году. Программа их создания тесно связана в национальными программами «Интернет плюс» и «Сделано в Китае 2025»

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