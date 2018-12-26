ЕАО обустраивают за счёт бюджета Сахалина: 740 млн рублей на соцразвитие

Биробиджан, , 06:22 — REGNUM Давно назревшие преобразования в здравоохранении Еврейской АО осуществляют за счёт бюджета другого дальневосточного субъекта — Сахалинской области. На модернизацию здравоохранения и образования области выделено 740 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Капитальный ремонт детской областной больницы, новое оборудование для больниц и школ области, 54 квартиры для врачей — всё то, что давно было необходимо ЕАО — сегодня регион получает за счёт бюджета Сахалинской области. Об этом на пресс-конференции сообщила журналистам первый зампред правительства ЕАО Галина Соколова.

На модернизацию социальной инфраструктуры на 2018 и 2019 годы ЕАО получила 740 млн рублей.

Самое важное мероприятие — капитальный ремонт детской областной больницы — его ждали 40 лет. Разработан проект сметной документации, который позволит ЕАО войти в федеральные программы по строительству детских садов, школ и других социальных учреждений.

Более 50 млн рублей область потратила на оборудование для отделения по выхаживанию новорожденных. Проектная документация разрабатывается для строительства в Биробиджане сосудистого центра. Пройти экспертизу и начать строительство планируют в будущем году. Более 140 млн рублей потрачено на приобретение оборудования для учреждений профессионального образования.

«Перечисленные мероприятия реализуются за счёт средств бюджета Сахалинской области. Ранее правительство РФ приняло решение забрать у Сахалина часть поступлений по налогу на прибыль от нефтегазового проекта Сахалин — 2 и отдавать эти деньги на развитие Дальнего Востока. В результате сахалинские деньги пошли на создание инфраструктуры в субъектах ДФО», — привело слова министра ИА Время Биробиджана.

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Как сообщало ИА REGNUM, не смотря на солидный, по сравнению с другими регионами ДФО, бюджет, Сахалинская область сама остро нуждается в развитии социальной инфраструктуры. Если в областной столице Южно-Сахалинске ситуация ещё более-менее сносная, то сахалинская, а особенно курильская провинция живёт точно не в 21 веке. Жители Сахалинского городка Макарова много лет просили построить им новую больницу. Старая больница скорее напоминает трущобы, врачей нет, за любой, даже порой экстренной помощью, необходимо ехать в областной центр. Но сахалинский минздрав, видимо, решив, что больницы с оборудованием и персоналом это слишком затратно, «обрадовал» макаровцев известием о том, что вместо больницы им построят новый морг.

Проект федерального закона о перекрестном субсидировании, внесённый правительством в Госдуму РФ, ещё сильнее испугал сахалинцев, которые до сих пор возмущены тем, что у них забрали внушительную часть доходов от нефтяного проекта Сахалин-2. Законопроект предполагает, что бюджет одного региона может предоставлять субсидии другому региону. Для этого, по замыслу авторов, губернаторам нужно просто заключить соглашение. Облдума Сахалина направила отрицательный отзыв на этот законопроект. Подозревая, что протест маленького региона может и не пройти, депутаты решили принять региональный закон, согласно которому решение о предоставлении субсидии другому субъекту сможет принимать не губернатор, а только парламент.

У «богатого» Сахалина сегодня столько проблем, что на их решение, учитывая островное положение региона, необходимы просто фантастические деньги. Между тем, бюджет на 2019 год в регионе принят с дефицитом более чем в 12 млрд рублей.