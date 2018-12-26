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Охота на ослов и перепела под кокаином — оплачено бюджетом США

Экономика

Деньги американских налогоплательщиков уходят на сомнительные проекты

Вашингтон, 26 декабря 2018, 03:09 — REGNUM  Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол опубликовал на своем официальном сайте доклад, в котором перечислены расходы федерального бюджета США на абсолютно бесполезные вещи.

По мнению Пола, правительство Соединенных Штатов тратит большие деньги налогоплательщиков на непонятные проекты. В связи с этим он обращается к налоговой службе и ФБР для проверки целесообразности расходов на целый перечень проектов.

Среди этих проектов значатся: обучение лоббированию заинтересованных лиц Руанды (выделено $250 тыс.), изучение сексуальных повадок перепелов под кокаином ($874 тыс.), исследование охоты на лошадей и ослов в древности на Анатолийском полуострове (около $361 тыс.), изучение мечтаний (почти $2,5 млн), убеждение жителей Республики Конго использовать собственные ресурсы ($35 тыс.) и другие.

Всего сенатор насчитал около $114,5 млн бюджетных денег, потраченных на сомнительные проекты.

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Экономика и бизнес в США
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