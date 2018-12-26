В бундестаге не боятся «зависимости» от «Северного потока – 2»

Берлин, , 02:03 — REGNUM Взаимодействие Европейского союза с Россией в рамках проекта «Северный поток — 2» так же «опасно» для поставщика (РФ), как и для покупателя (ЕС), считает депутат бундестага Юрген Триттин, пишет Der Spiegel.

Немецкий депутат отметил, что европейцам нет смысла беспокоиться о зависимости от российского газа, которая якобы начнется у правительств стран ЕС из-за сотрудничества с Москвой в рамках «Северного потока — 2».

Уместнее, отмечает он, говорить о «взаимозависимости». Поставщик даже больше рискует, чем покупатель, потому что «Европа может легко перейти на сжиженный природный газ из США или Катара», а вот Москве «не так просто сменить потребителя», поскольку тогда остается только строить новый газопровод в Китай.

Напомним, чем дальше продвигается «Северный поток — 2», тем больше эта тема подвергается информационным атакам со стороны противников проекта.

Так, в середине декабря Норберт Рёттген, председатель комитета бундестага по внешней политике, заявил, что Берлин должен изменить свое отношение к российскому проекту из-за «инцидента» в Керченском проливе. По его словам, нужно быть последовательными и сохранять «единство».

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