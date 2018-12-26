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Горнодобывающие компании в Таджикистане обяжут раскрыть данные о владельцах

Экономика

По стандартам ИПДО

Душанбе, 26 декабря 2018, 01:46 — REGNUM  С 1 января 2020 года все горнодобывающие компании в Таджикистане должны будут раскрыть данные о своем реальном владельце. Такие требования обусловлены введением Стандарта ИПДО (Инициативы прозрачности в добывающих отраслях) — 2016, сообщает министерство финансов Таджикистана.

«Данное требование отражено в проекте Закона «О недрах и недропользователях» в новой редакции, который находится на рассмотрении правительства Таджикистана. После принятия данного законопроекта, все компании, работающие в горнодобывающем секторе Таджикистана, должны будут раскрывать данные о своих владельцах», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что в том числе необходимо будет идентифицировать все политически значимые лица, выступающие бенефициарами. Эти данные должны предоставляться для включения в отчет ИПДО.

Инициатива прозрачности в добывающих отраслях — это глобальный стандарт управления нефтью, газом и минеральными ресурсами, представленный в 2002 году. В качестве цели инициативы обозначено обеспечение прозрачности и подотчетности в сфере добычи ресурсов.

Отметим, что горнодобывающая промышленность — одно из ключевых направлений таджикистанской индустрии. Ее доля общем объеме производства составляет 26%.

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Экономика Таджикистана
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