Мурманский порт подвел итоги 2018 года

Мурманск, , 00:40 — REGNUM Мурманский морской торговый порт подвел итоги деятельности в 2018 году — о них «Мурманскому вестнику» рассказал генеральный директор предприятия Александр Масько.

Объем перевалки грузов составит около 16 миллионов 250 тысяч тонн, что на 3,5 процента выше показателей 2017 года.

Выручка компании превысила 7 миллиардов рублей, чистая прибыль — 3 миллиарда, а налоговые отчисления — более 1 миллиарда. 950 миллионов налогов поступят в региональный бюджет.

В 2017-м порт принял стратегическую экологическую программу, состоящую из 12 проектов, ценой свыше 3 миллиардов рублей. Она разработана на основе опыта крупнейших стивидорных компаний Китая, Японии, Австралии, Канады.

В этом году был закончен монтаж системы орошения на всех площадках порта. Сегодня здесь работают 17 тумано‑ и снегообразующих пушек — больше, чем во всех других портах России.

Создается экодиспетчерская, в программный продукт которой будет загружаться информация гидрометеорологических служб — направление и скорость ветра, количество осадков и портовая информация — количество груза, его характеристики в части влажности, нахождение на конкретных площадках. Полученная информация позволит дать оценку текущему состоянию и сделать прогноз на три-пять дней, получив который портовые службы смогут либо усилить работу систем орошения, либо передвинуть грузы.

Идет строительство пылеветрозащитных экранов двадцатиметровой высоты. Они уменьшат распространение мелких частиц за территорию порта, и задержат те частицы, которые будут подняты в воздух. Таких систем пока нет в России, но они уже действуют в портах Китая и Японии. В первом квартале 2019 года будет закончен первый этап их строительства.

Объем перевалки грузов в Арктику составит около 350 тысяч тонн. Это навалочные (щебень и тому подобное), генеральные (плиты, трубы, оборудование) грузы и северный завоз на отдаленные территории.

В 2018 году на социальные проекты портом направлен 91 миллион рублей, причем на благотворительность — около 35 миллионов.