Тамбовский губернатор: «Нужно грамотно распоряжаться ресурсами»

Тамбов, , 22:28 — REGNUM Бюджет Тамбовской области на 2019 год принят, его расходная часть составляет почти 41 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил тамбовский губернатор Александр Никитин в ходе итоговой пресс-конференции.

Он ответил на вопрос о том, много это или мало для региона.

«В бюджете много денег не бывает, — отметил глава региона. — Всегда хочется сделать больше. Серьезная задача — сбалансировать бюджет и исполнить все поставленные задачи. Приоритетными направлениями расходов являются направления, обозначенные в президентских указах: индексация заработной платы, доведение МРОТ до прожиточного минимума, участие региона в реализации национальных проектов».

Так, в 2019 году на территории Тамбовской области с участием регионального и федерального бюджетов будут реализованы 11 из 12 национальных проектов: «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология».

"Надо грамотно распоряжаться ресурсами, которые у нас есть. Каждый год мы принимаем бюджет в рамках имеющихся ресурсов, — пояснил губернатор, — но в процессе его исполнения вносим корректировки. Например, в 2018 году по сравнению с первоначально утвержденными параметрами, доходы бюджета увеличены на 2,8 млрд рублей. Федеральный бюджет, надеюсь, не оставит регионы в 2019 году без дополнительной поддержки».

По его словам, в 2018 году Тамбовской области не раз была оказана дополнительная финансовая помощь. Буквально 10 дней тому назад правительство РФ выделило Тамбовской области почти 112 млн рублей, чтобы можно было до конца года выполнить свои обязательства по заработной плате бюджетникам и социальным выплатам.