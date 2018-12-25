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Минздрав намерен охватить диспансеризацией 100 млн человек

Экономика

Такого показателя ведомство намерено достичь к 2024 году

Минздрав намерен охватить диспансеризацией 100 млн человек

Москва, 25 декабря 2018, 20:27 — REGNUM  К 2024 году в России профилактические медицинские осмотры ежегодно будут проходить около 102 миллионов человек. Такую задачу ставит Минздрав России в рамках национального проекта «Здравоохранение».

"Минздрав России обеспечит охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год за счёт увеличения числа граждан, прошедших профилактические медицинские осмотры, до 102 миллионов человек», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что особое внимание при этом будет уделено старшей возрастной группе граждан.

По оценкам Минздрава, в ближайшие шесть лет охват диспансерным наблюдением лиц, у которых в ходе профосмотров будут впервые выявлены заболевания, должен будет составить 70%.

Напомним, ранее вице-премьерТатьяна Голикована заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере заявила, что диспансеризация и профосмотры более не будут «заканчиваться ничем» и пациентов будут ставить на обязательный медицинский учёт и наблюдение.

Читайте ранее в этом сюжете: Диспансеризация перестанет «заканчиваться ничем» — Голикова

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Диспансеризация
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