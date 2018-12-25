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Узбекский газ обошелся Таджикистану в $3,8 млн

Экономика

Хотя за год планировалось закупить «голубое топливо» у соседа на сумму почти в четыре раза больше

Душанбе, 25 декабря 2018, 20:26 — REGNUM  По состоянию на 1 декабря с начала 2018 года Таджикистан импортировал из Узбекистана природный газ на сумму $3 млн 789 тыс. Однако официальная статистика не приводит объемы закупленного газа, пишет «Авеста».

Отмечается, что по информации на 1 октября, согласно данным составителей отчета минэкономразвития Таджикистана «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане», Таджикистан закупил у соседа порядка 10 млн кубических метров на сумму $1 млн.

Напомним, что после шестилетнего перерыва поставки газа из Узбекистана в Таджикистан возобновились в начале апреля 2018 года. Согласно подписанному ранее соответствующему контракту, Узбекистан планировал поставить в Таджикистан около 126 млн кубометров природного газа на сумму $15,1.

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Таджико-узбекские отношения
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