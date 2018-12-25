К 2035 году модернизируют более 90% нижегородских учреждений культуры

Нижний Новгород, , 18:41 — REGNUM В рамках реализации второго флагманского проекта Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области «Благоприятные условия для жизни и семьи» к 2035 году доля учреждений культуры, соответствующих современным требованиям, составит более 90%. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин, представляя стратегию, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Реализация стратегии позволит нам построить и провести капремонт еще 86 учреждений культуры, а 167 — оснастить современным оборудованием», — отметил губернатор.

В 2018 году были открыты дома культуры в Бутурлинском, Сеченовском и Шарангском районах, завершена реконструкция Детского театра «Вера» в Нижнем Новгороде, проведен капитальный ремонт 10 объектов культуры, готов к работе Центр славянской культуры в Дивеевском районе.

Кроме того, было отреставрировано 100 объектов культурного наследия, а еще 50 объектов было внесено в реестр.

По словам Никитина, планируется переломить тенденцию спада рождаемости и «выйти на качественный рост в 1,2 раза». 20 декабря был принят закон, который позволит предоставлять земельные участки в собственность многодетным семьям сразу, без предварительных договоров аренды, что даст возможность сразу начинать строительство. Губернатор уточнил, что в 2018 году число многодетных семей в регионе выросло на 8%.

Предусмотрена и масштабная трансформация образовательной среды — в Нижегородской области образование высокого уровня качества должно быть доступно для детей всех возрастов.

«На первых этапах реализации стратегии предусмотрено строительство новых садов на 6 тыс. мест, и школ общей численностью на 12 тыс. мест. Мы провели большую совместную общественную работу при разработке и утверждении стратегии. И наш регион стал одним из лидеров по результатам отбора на предоставление в 2019-м году субсидии в рамках национального проекта «Образование», — подчеркнул глава области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области утвердили 21 декабря. В разработке документа принимали участие более 400 федеральных экспертов, в обсуждении участвовали около 4,5 тыс. жителей области. Документ рассматривался в 19 федеральных органах исполнительной власти.

Реализация стратегии пройдет в 3 этапа. Приоритетом первого этапа, который придется на 2019−2020 годы, является трансформация системы управления регионом и активное участие в национальных проектах.

Стратегия включает девять флагманских проектов. Проект «Благоприятные условия для жизни и семьи» направлен на формирование таких условий, в которых нижегородцы всех поколений будут чувствовать себя комфортно. Кроме решений «жилищного вопроса» в проекте также предусмотрено формирование комфортной и безопасной городской среды, формирование условий для долгой и здоровой жизни с ранних лет, особое внимание уделено вопросам активного долголетия, трансформации образовательной среды.