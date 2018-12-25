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Емельянов: в 2019 году — новой элиты, ведущей граждан к благополучию!

Экономика

«Чтобы в следующем году окончательно утвердилась новая национальная элита, которая во главу угла ставит приоритеты развития собственной страны»

Емельянов: в 2019 году — новой элиты, ведущей граждан к благополучию!
Первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов

Москва, 25 декабря 2018, 18:55 — REGNUM  Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов поздравил читателей ИА REGNUM с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы в стране сформировалась новая элита:

«Поздравляю всех граждан нашей великой страны с наступающим Новым годом. Я желаю нашей стране процветания и роста благополучия наших сограждан. Потому что и страна, и граждане это заслужили.

А для того, чтобы это реализовалось, я хочу, чтобы в следующем году окончательно утвердилась новая национальная элита, которая во главу угла ставит приоритеты развития собственной страны, а не пытается понравиться людям, которые по сути являются геополитическими противниками. Поэтому новогоднее пожелание — национальной элиты, которая ведёт страну к процветанию, а граждан — к благополучию».

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов

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