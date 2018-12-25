Авиаперевозки в России в 2018 году выросли более чем на 10%

Москва, , 18:33 — REGNUM Объём пассажирских авиаперевозок в России за период с января по ноябрь 2018 года увеличился на 10,6% в годовом выражении и составил 107,7 млн пассажиров. Такие данные приводит 25 декабря пресс-служба Росавиации.

В том числе, как сообщается, международные перевозки увеличились на 11,3% — до 44,1 млн пассажиров. Внутренние перевозки выросли на 10,1% — до 63,6 млн пассажиров.

Пассажирооборот по пяти крупнейшим перевозчикам («Аэрофлот», «Сибирь», «Россия», «Уральские авиалинии» и Utair) увеличился на 8,5% и составил 69,6 млн пассажиров.

Перевозки грузов и почты с помощью авиатранспорта, по данным Росавиации, с начала 2018 года увеличились на 0,4% в годовом выражении — до 1,07 млн тонн.