В Нижегородской области до 2026 года расселят 1,1 тыс. аварийных домов

Нижний Новгород, , 18:08 — REGNUM В Нижегородской области до 2026 года планируется расселить 1,1 тыс. многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представляя второй флагманский проект Стратегии социально-экономического развития региона — «Благоприятные условия для жизни и семьи», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По словам Никитина, указанный план позволит полностью решить проблему аварийного жилья в регионе.

Он отметил, что также правительство Нижегородской области разработало меры поддержки для компаний-застройщиков, которые возьмутся за решение проблем обманутых дольщиков.

«Мы создаем особые условия для компаний, которые возьмутся решать проблему обманутых дольщиков. Во-первых, таким компаниям могут быть предоставлены без торгов земельные участки. Во-вторых, достройщики проблемных домов будут платить за аренду участков, находящихся в собственности области, только один рубль в год. Это беспрецедентные меры, но экстренные ситуации требуют экстренных решений», — пояснил губернатор.

В 2018 году при решении проблем долевого строительства удалось значительно продвинуться вперед: открыта приемная для обманутых дольщиков, учрежден региональный строительный оператор «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству», на достройку проблемных объектов выделено около 1 млрд рублей.

Еще одной частью второго флагманского проекта Стратегии станет благоустройство населенных пунктов области.

«В рамках первых этапов реализации Стратегии мы благоустроим почти 7 тыс. дворов и 673 парка. Уже обнародован перечень городских пространств, где планируется провести благоустройство в 2019-м году», — отметил Никитин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области утвердили 21 декабря. В разработке документа принимали участие более 400 экспертов, в обсуждении участвовали около 4,5 тыс. жителей области. Документ рассматривался в 19 федеральных органах исполнительной власти.

Стратегия регламентирует развитие региона по девяти основным направлениям.

Реализовать Стратегию планируется в три этапа, основой первого из которых в 2019—2020 годах станет трансформация системы управления регионом и активное участие в национальных проектах.