В России отзывают около 400 автомобилей Lexus

Москва, , 17:52 — REGNUM Официальный представитель изготовителя автомобилей марки Lexus в России ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 390 транспортных средств из-за проблем с системой перезапуска двигателя. Об этом сообщает 25 декабря пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки Lexus LS 500, произведённые в период с 9 января по 3 сентября 2018 года.

Сообщается, что в автомобилях, оборудованных двигателем внутреннего сгорания V6 c двойным турбонадувом и системой Start Stop, которая для снижения расхода топлива и выбросов в атмосферу автоматически останавливает и перезапускает двигатель, когда он неподвижен (например, при остановке на светофоре), из-за особенностей установленного программного обеспечения существует вероятность некорректного вычисления объёма входящего в двигатель воздуха при его перезапуске. Это может привести к остановке двигателя во время начала движения автомобиля.

На отзываемых транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование блока управления двигателем. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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