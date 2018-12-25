«ЮТэйр» получила моральную поддержку: «Компанию надо сохранить»

Тюмень, , 17:53 — REGNUM Авиакомпания «ЮТэйр», не рассчитав свои силы, надеясь на понимание кредиторов, попала в критическую ситуацию. Но в интересах ХМАО, ЯНАО и Тюменской области сохранить важного для северных регионов перевозчика. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 25 декабря 2018 года.

Напомним, 20 декабря авиакомпания «Ютэйр» приостановила выплаты по кредитам. Перевозчик, по сведениям «Ведомостей», задолжал Сбербанку около 30% от общей суммы кредитов, банку «Траст» — около 35% и банку «Россия» — около 20%. В синдикат банков-кредиторов «ЮТэйр» также входят Московский кредитный банк, «Юникредит», Связь-банк, «МТС банк», Сургутнефтегазбанк, банк «Балтийское финансовое агентство» и оренбургские банки «Русь» и НИКО-банк. Общая сумма долга перед банками у авиакомпании, как пишут «Ведомости», составляет 56 млрд рублей.

«Ютэйр» 20 декабря 2018 года впервые допустила дефолт по реструктурированному долгу, и руководство авиакомпании попросило у кредиторов новой реструктуризации. Финансовые проблемы объяснили подорожанием в 2018 году топлива на 35% и скачками валютных курсов. Дефолт оправдали необходимостью направить средства на операционную деятельность — на топливо, лизинг судов, зарплаты сотрудникам. Возникло предбанкротное состояние.

«В наших интересах, чтобы авиакомпания сохранилась. Сегодня большой объём перевозок этой авиакомпании — это наши региональные перевозки — сообщение Ямала, Югры с Тюменью. Это наш крупнейший региональный перевозчик. Есть, конечно, объективные причины в сложившейся ситуации. Это рост курса доллара, евро, которые существенно повысили обязательства компании по платежам. Компания вкладывалась в развитие, приобретала новую авиационную технику. Рост стоимости керосина, авиационные издержки. Желаю, чтобы акционеры и менеджмент компании нашли грамотный выход из ситуации», — прокомментировал Александр Моор проблему.

Как сообщает «Коммерсантъ», в Минтрансе утверждают, что с основными банками у «ЮТэйр» есть соглашение о переносе выплат на полгода.

«Финансовое положение «ЮТэйр» стабильно, текущие операционные платежи она осуществляет своевременно. Минтранс постоянно отслеживает финансовое состояние авиакомпаний. Более месяца назад в министерстве была создана рабочая группа по «ЮТэйр». Её последнее заседание состоялось 18 декабря», — успокоили в ведомстве.

Напомним, 50% акций авиакомпании «ЮТэйр» принадлежит АО «АК Инвест», учредителем которой является НПФ «Сургутнефтегаз», 38,8% — правительству ХМАО, 8,44% — правительству Тюменской области.

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