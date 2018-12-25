В Кингисеппе (Ленобласть) сожгли мясные и молочные продукты из ЕС

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:34 — REGNUM В Ленинградской области, 24 декабря, более 300 килограммов мясной и молочной продукции, произведённой в странах Европейского Союза и запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, было уничтожено. Об этом сообщает на своем сайте Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областей.

Совместно с коллегами из Северо-Западного Таможенного Управления ими был проведен рейд по выявлению фактов неисполнения Указа Президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Проверка прошла вблизи многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Ивангород.

По результатам рейда, было обнаруженоболее 160 килограммов мяса и мясной продукции производства стран Прибалтики и Польши, а также более 150 килограммов молочной продукции производства Эстонии, Латвии, Испании и Дании. Так как вся данная продукция попадает под санкции, то в рамках исполнения действующего законодательства РФ все товары подлежали уничтожению путем сжигания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции Вашингтона и Брюсселя в отношении РФ были введены в 2014 г. на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине. Сначала под санкции США и ЕС попали отдельные физические лица и компании страны, в дальнейшем ограничительные меры расширились на целые секторы экономики РФ.

Ответной мерой Кремля стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.

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Напомним, что 21 декабря Европейский союз принял решение продлить экономические санкции в отношении России ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2019 года.

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