Промсвязьбанк занял 85% рынка рефинансирования военной ипотеки

Москва, , 17:33 — REGNUM На долю Промсвязьбанка приходится около 85% от общего объема кредитов, предоставленных на рефинансирование военной ипотеки. Согласно данным ФГКУ «Росвоенипотека», в 2018 году объем выдач Промсвязьбанком жилищных кредитов военнослужащим составил более 5 млрд руб., при этом до 98% объема составляют ссуды на рефинансирование.

«Рынок военной ипотеки — это практически 400 млрд руб., и мы планируем активно работать на этом направлении, — отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. — Промсвязьбанк запустил военную ипотеку в конце июня, но уже за такой короткий срок наш портфель превысил 5 млрд руб. У нас амбициозные планы по этому рынку: в следующем году мы планируем кратно увеличить объем выдачи. При этом мы продолжаем улучшать и упрощать процесс оформления ипотечных договоров за счет подключения новых онлайн-сервисов, активно развиваем доступность ипотеки — сейчас получить консультацию и подписать договор на покупку квартиры можно во всех городах присутствия банка. В 2019 году мы планируем войти в пятерку крупнейших ипотечных банков».

За полгода по объему выданных ипотечных кредитов, как новых, так и ипотеки, Промсвязьбанк занял второе место среди российских банков. Процентная ставка по программам «Военной ипотеки» в Промсвязьбанке составляет 8,9% годовых, первоначальный взнос — от 10%. На 2019 год ПСБ планирует создание технологического функционала по оформлению и выдаче ипотеки без посещения банка, начиная от заявки и заканчивая регистрацией приобретенной недвижимости в Росреестре.