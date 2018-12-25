Нижегородский губернатор представил Стратегию развития области

Нижний Новгород, , 17:25 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил Стратегию социально-экономического развития области, которая станет основополагающим документом региона на ближайшие 17 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

«Человек — главная ценность Стратегии. Именно поэтому в ее основе лежат три взаимосвязанных приоритета: развитие человека — поддержка тех сфер, что обеспечивают реализацию личностного человеческого потенциала; экономическое развитие, которое обеспечит человеку высокий уровень жизни; пространственное развитие для комфортного и безопасного проживания», — рассказал губернатор.

По словам Никитина при разработке Стратегии удалось синхронизировать документ с новыми национальными проектами России. Документ содержит девять флагманских проектов: «Забота о благополучии каждого»; «Благоприятные условия для жизни и семьи»; «Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан»; «Лучшие условия для компаний»; «Внутренняя эффективность компаний в экономике»; «Развитие рынков сбыта»; «Трансформация управления ресурсами, задействованными в экономике»; «Эффективная работа правительства»; «Комфортно жить везде».

Обращаясь к чиновникам, губернатор подчеркнул, что «главное мерило работы органов власти — человек и качество его жизни».

«Равнодушие, черствость, цинизм — это то, что мы не будем прощать. Мы обязаны всегда откликаться на запросы и чаяния людей, на их призывы о помощи. Когда люди, доверившие нам власть, обращаются за помощью, мы обязаны им помогать. Другой реакции с нашей стороны быть не может. Только так мы построим по-настоящему справедливое общество, основанное на принципах равенства, уважения, законности и свободы», — считает Никитин.

Также губернатор призвал коллег ломать привычные схемы работы, прислушиваться к самым, на первый взгляд, нереализуемым идеям.

«Мы должны стать регионом open space, землей свободного творчества — землей открытого пространства. Где люди взаимно обогащаются мечтами и идеями, где они пробуют, и у них получается», — заключил Никитин и добавил, что требует от подчиненных поступать, руководствуясь собственной совестью.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области утвердили 21 декабря. В разработке документа принимали участие более 400 человек, которые в рамках экспертной проработки документа провели более 50 заседаний. В обсуждении документа участвовали около 4,5 тыс. жителей области, которые внесли более 5,5 тыс. предложений, часть из них вошла в Стратегию. Документ рассматривался в 19 федеральных органах исполнительной власти.

Реализация Стратегии пройдет в 3 этапа. Приоритетом первого этапа, который придется на 2019−2020 годы, является трансформация системы управления регионом и активное участиев национальных проектах.

«Отмечу, что для меня наша Стратегия — настольная книга, которой я буду ежедневно руководствоваться в работе», — говорил губернатор.