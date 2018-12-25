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Первый зампред комитета Госдумы: заряд оптимизма в 2019 году нам необходим!

Экономика

«Мы находимся в очень сложной ситуации»

Первый зампред комитета Госдумы: заряд оптимизма в 2019 году нам необходим!
Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Владимир Гутенев

Москва, 25 декабря 2018, 18:25 — REGNUM  Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия») поздравил читателей и всех граждан РФ с наступающим Новым годом.

«Искренне поздравляю всех граждан нашей страны с наступающим Новым годом. Желаю нашим гражданам определённого заряда оптимизма, несмотря на то, что мы находимся в очень сложной ситуации, когда активно сдерживается наше развитие. В такой ситуации заряд оптимизма нам необходим.

Но ещё я желаю счастья и здоровья членам семей, личного счастья каждому и любви.

Ведь на самом деле за громадьем планов и задач прежде всего очень важно не упустить общение с родными и любимыми.

Пусть наступающий год станет годом, с одной стороны, обретения уверенности в собственных силах как каждого человека, так и всей страны. А с другой стороны — концентрации на простом человеческом счастье, которого нам порой не хватает за суетой».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев

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