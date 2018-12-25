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Новак: В 2018 году в России добыт рекордный объем газа

Экономика

Экспорт газа за рубеж вырос на 10%

Москва, 25 декабря 2018, 16:38 — REGNUM  В 2018 году Российская Федерация добыла рекордные 733 млрд кубометров газа. Об этом сегодня, 25 декабря, рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объёмы газа добыты — 733 млрд кубических метров газа», — рассказал Новак.

Он также отметил, что в 2018 году на 20 млрд кубометров был увеличен экспорт газа за рубеж. Рост экспорта составил 10% к уровню 2017 года.

Рост экспорта, по словам Новака, обусловлен значительным ростом потребления газа в мире и запуском нового завода «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа.

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Газодобыча и транспортировка газа
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