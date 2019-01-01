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Работодатель сможет компенсировать сотрудникам отдых в России

Экономика

А также их родственникам

Москва, 1 января 2019, 06:30 — REGNUM  С 1 января работодатели смогут оплачивать своим сотрудникам затраты на отдых, сообщает ИА REGNUM. Однако компенсация может быть только за отдых, проведенный в России, а размер средств ограничен 50 тыс. рублей.

Работодатель сможет снизить на сумму этих расходов налогооблагаемую базу налога на прибыль.

Кроме того, затраты на туризм, санаторное лечение могут быть компенсированы супругам работников, их родителям, родным и приемным детям до 18 лет, а также детям до 24 лет, если они обучаются на дневных отделениях.

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Развитие внутреннего туризма
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