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Вступил в силу закон о страховании вкладов малого бизнеса

Экономика

И микропредприятий

Москва, 1 января 2019, 04:40 — REGNUM  С 1 января вступил в силу закон о страховании средств малых предприятий, сообщает ИА REGNUM. Система страхования банковских вкладов распространится на средства малых предприятий.

Право на получение страховой выплаты в случае отзыва у банка лицензии вкладчик будет иметь только в случае, если сведения о нем содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая.

Предполагается, что под действие закона подпадают примерно 2,9 млн предпринимателей, субъектов микро‑ и малых предприятий, а общая сумма на их счетах составляет около 2 трлн рублей.

Сроки возмещения устанавливаются те же, что и в случае с физическими лицами.

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Малый бизнес
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