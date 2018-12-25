На нефть оказывает давление макроэкономическая ситуация

Москва, , 16:02 — REGNUM Цены на нефть упали 24 декабря более чем на 6% до самого низкого уровня за год, резко снизившись в конце сессии, так как опасения по поводу экономического спада потрясли рынок. Фьючерсы на сырую нефть в США достигли самого низкого уровня с 22 июня 2017 года, поскольку возросло беспокойство по поводу воздействия растущего торгового спора между США и Китаем на глобальный рост и спрос на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Нефть Brent находится на самом низком уровне с 17 августа 2017 года. То, что происходит на фондовом рынке, вызывает опасения, что экономика замедляет рост и, таким образом, в основном убьет любой будущий спрос на нефть. Макроэкономическая картина и ее влияние на спрос на нефть продолжают оказывать давление на цены.

Торговый спор между США и Китаем и перспектива быстрого роста процентных ставок в США привели к снижению мировых запасов по сравнению с рекордно высокими показателями этого года и вызвали обеспокоенность тем, что спрос на нефть будет недостаточным, чтобы поглотить любое избыточное предложение», — пояснил эксперт.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией договорились в этом месяце сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день с января, но как видно этого на данный момент будет мало, чтобы быстро восстановить цены на нефть. Если это не удастся сбалансировать рынок, ОПЕК и ее союзники проведут внеочередную встречу, что вполне разумно в такой ситуации. Инвесторы ожидают, что страны ОПЕК+ будут придерживаться ранее достигнутых договоренностей и значительно начнут сокращать добычу нефти, чтобы восстановить нефтяной рынок.

«В этой связи в краткосрочной перспективе цены на нефть могут стабилизироваться до $55 за баррель нефти марки Brent. А сланцевая нефть марки WTI окажется под давлением и может продолжить снижение до $44 за баррель», — считает Гасанов.

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