Костромские власти обещают выдать зарплату бюджетникам до конца года

Кострома, , 16:01 — REGNUM До конца текущего года костромские власти обещают произвести перерасчет заработной платы бюджетникам с учётом роста средней зарплаты по региону, сообщает пресс-служба губернатора области.

Областной департамент финансов ожидает, что размер среднемесячной зарплаты на конец года составит 24 тысячи 367 рублей. Это на 12,7% больше, чем в прошлом году.

«В соответствии с майскими Указами Президента средняя заработная плата бюджетников, подпадающих под действие указов, коррелируется с размером среднемесячной по региону. В связи с этим заработная плата работников бюджетной сферы этой категории также увеличится», — отмечают в пресс-службе.

Глава региона Сергей Ситников потребовал выплатить зарплату бюджетникам до конца 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что с начала текущего года зарплаты в Костромской области выросли на 10,6%. Регион занял 35 место в общероссийском рейтинге регионов по росту зарплат

Средняя зарплата жителя региона составила 23 тысячи 169 рублей. Для сравнения в Ивановской области средняя зарплата составила 21 тысячу 640 рублей, область заняла 64 место в рейтинге. Больше всего — на 15,4% — выросли зарплаты в Республике Ингушетия, размер средней заработной платы составил 22 тысячи 911 рублей.