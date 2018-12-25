Таджикистан нарастил экспорт электроэнергии более, чем на треть

Душанбе, , 15:58 — REGNUM С января по ноябрь 2018 года в Таджикистане произведено 17,8 млрд кВт·ч. Это на 9,2% больше, чем в тот же период прошлого года. Большая часть — 16,7 млрд кВт·ч выработана на гидроэлектростанциях. Рост по сравнению с прошлогодним показателем — на 7,5%, в энергетическом секторе страны его связывают с запуском первого генератора Рогунской ГЭС.

На тепловых электростанциях за 11 месяцев 2018 года в Таджикистане произведено чуть более 1 млрд кВт·ч, однако этот сектор показал в отчетный период значительный рост — 44,6%.

Наряду с производством электроэнергии растет и ее продажа за рубеж. За первые 11 месяцев текущего 2018 года Таджикистан экспортировал электричество на сумму $74,2 млн, что на $22,3 млн больше, чем за тот же отрезок времени в 2017 году.

Напомним, первый агрегат Рогунской ГЭС был запущен 16 ноября 2018 года. его ежесуточная производительность составляет 2−2,5 млн кВт·ч.