Перспективы рубля пока негативные — эксперт

Москва, , 15:56 — REGNUM Рубль падает из-за отсутствия определенности по доллару США в мире, сильных спекуляций и распродаж на внутреннем рынке, завершения инвестиционных историй года, подготовки рынка к выкупу валюты ЦБ РФ с 15 января 2019 года, и, конечно же, стремительного падения цен на нефть. В последнюю торговую неделю декабря динамика сохранится. Доллар может прийти к отметке 69 рублей, а евро к уровню в 79 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Перспективы рубля пока негативные. Центробанк не готов выступить для урегулирования спекуляций, так как волатильность не увеличивается истерически и всему есть обоснованные причины. Кроме того, политика финрегулятора была определена на последнем заседании по ставке и каких-то изменений в праздничный период, новогодние праздники, ждать не приходится», — отметила эксперт.

То есть 25 декабря, в период Рождества, форс-мажорные заявления можно ждать только извне. В частности со стороны США, где из-за временной приостановки работы правительства даже елку Белого дома не включают. Давление со стороны рынка энергоресурсов существенное, но нельзя сказать, что есть корреляция. Этот фактор учитываем в совокупности с остальными. Так, нефть Brent упала ниже $52 за баррель впервые с августа 2017 г. Новый минимум почти за 16 месяцев.

«Причиной такой динамики цен на черное золото является обвал на американском рынке акций. То есть завязки идут от Америки, и для прогноза по рублю нам обязательно нужно опираться на этот фактор. Спрос на валюты развивающихся стран может снижаться, а вот на золото, йену и франк, наоборот, расти. Так как это защитные активы», — отметила Сальникова.

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