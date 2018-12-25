Замедление роста экономик США и Китая: один из рисков 2019 года

Москва, , 15:49 — REGNUM После десятилетнего «бычьего рынка» на американских биржах инвесторы обеспокоились перспективами роста мировой экономики в 2019 году, которые из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином выглядят весьма туманно, что порождает страхи у игроков насчет ее замедления и возможной рецессии в отдельных странах и регионах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

«Падающие котировки акций американских компаний тянут за собой фьючерсные контракты на нефть, которые несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК+, от своих максимальных значений уже потеряли порядка 37%. На данном этапе распродажа на биржах США оказывает серьезное давление на нефтяные котировки, торгующиеся с оглядкой на динамику заокеанских индексов. Сейчас цена эталонного сорта Brent пытается нащупать поддержку вблизи уровня $50 за баррель и при смене настроений игроков сможет подняться к отметкам $53 — 55», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что такое сильное падение в декабре на биржах США последний раз происходило 33 года назад в далеком 1985 году. Тем не менее в канун Рождества у инвесторов еще была надежда на позитивное закрытие по основным заокеанским бенчмаркам, однако флагманский индекс S&P 500 закрылся вблизи «медвежьей» территории потеряв от максимальной отметки (2940,91 пункта), установленной в сентябре порядка 20%. Возможно во время длинных выходных монетарные власти США постараются остановить падение фондовых рынков путем вербальных интервенций, в противном случае по окончании праздников снижение может усилиться.

«Среди основных рисков 2019 года можно отметить возможное замедление роста экономик США и Китая. Не внушает оптимизма и текущее положение дел в Еврозоне. Так, ВВП Германии в третьем квартале 2018 года вырос всего на 1,1% по сравнению с 2,6% за аналогичный период 2017 года и если учесть, что на данном этапе мировая экономика находится вблизи пика очередного экономического цикла, то в течение 2019 года можно ожидать ее спад и даже рецессию в отдельных регионах», — предполагает Дроздов.

Это в свою очередь продолжит оказывать давление на нефтяные цены, которые из-за высокой спекулятивной составляющей могут в какой-то момент опуститься ниже $50 за баррель. В связи с чем в течение 2019 года курс российской валюты может колебаться в диапазоне 65 — 70 по отношению к американскому доллару с возможным выходом к отметке 75.

«До тех пор, пока Федрезерв США продолжает «закручивать гайки», американская валюта будет оставаться более привлекательной по отношению к ее основным коллегам и возвращения нерезидентов на рынок долга развивающихся стран в ближайшей перспективе ждать не стоит. Более того, если учитывать, что вскоре по пути ФРС собираются пойти ЕЦБ и Банк Японии, то вложения в активы развивающихся рынков, к плеяде которых относятся Россия, на долгосрочную перспективу становятся еще менее привлекательными», — считает эксперт.

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