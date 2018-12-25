Китай пообещал равные условия всем компаниям – и своим, и зарубежным

Пекин, , 15:44 — REGNUM Китай намерен обеспечить равные условия работы с точки зрения регулирования для всех предприятий и компаний: будь то государственные и частные китайские или иностранные компании. Об этом говорится в опубликованном Государственным комитетом по развитию и реформе КНР и министерством торговли документе.

В 2019 году Китай продолжит расширять доступ к внутреннему рынку для иностранных инвесторов. По данным «Синьхуа», которое ссылается на главу отдела по делам зарубежных инвестиций министерства торговли Тана Вэньхуна, планируется сократить список секторов, недоступных или имеющих существенные ограничения для иностранных инвестиций. Это было сделано и ранее, в июне 2018 года, когда Пекин сократил число позиций в списке запретных для иностранных инвесторов секторов с 63 до 48.

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При этом 151 сектор китайской экономики останется полностью или частично запрещённым для всех компаний. В обновлённом варианте он содержит четыре сектора, включая «незаконное финансирование» и «противозаконную деятельность в интернете». Ещё для 147 категорий видов деятельности требуются государственные разрешения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй заявил о намерении Китая расширить участие крупного частного иностранного капитала в проектах, которые связаны с реализацией ключевых национальных стратегий, а также с укреплением слабых звеньев экономики. В целях создания благоприятной инвестиционной среды планируется принять ряд мер по совершенствованию системы социального кредита. В их число входит помощь частным предприятиям в преодолении финансовых проблем и ослаблении рыночных барьеров.

Добавим, что в 2017 году общий объём инвестиций в экономику КНР увеличился на 7,9%, достигнув рекордного максимума в 877,56 млрд юаней (136,72 млрд долларов).

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