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На развитие образования в Павлодаре направят $44 млн

Экономика

Объем собственных доходов городского бюджета вырос на 11,7%

Павлодар, Казахстан, 25 декабря 2018, 15:47 — REGNUM  Общий объем городского бюджета Павлодара на 2019 год составил 78,3 млрд тенге ($211 млн), сообщает 25 декабря издание Pavlodarnews. kz со ссылкой на главу городского отдела экономики и бюджетного планирования Каната Капуова.

По его словам, объем собственных доходов составил 53,6 млрд тенге ($144 млн), что на 11,7% больше, чем в бюджете 2018 года. Капуов добавил, что в сферу строительства планируется направить 17,4 млрд тенге ($47 млн), жилищно-коммунального хозяйства — 10 млрд тенге ($27 млн), на развитие образования направят 16,3 млрд тенге ($44 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Павлодарской области Казахстана в эксплуатацию ввели 115 спортивных объектов. 12 декабря в Павлодаре состоялась церемония открытия олимпийского бассейна.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году в Павлодаре ввели в эксплуатацию 115 спортивных объектов

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Экономика Казахстана
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