В Пакистане значительно возрос объём выдаваемых кредитов

Исламабад, , 21:54 — REGNUM 24 декабря министр финансов Пакистана Асад Умар на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил о результатах работы банковского сектора за первую половину фискального года 2018/2019.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, объём кредитов в частном секторе Пакистана только за июль-ноябрь 2018 года составил 360 миллиардов рупий (2,6 миллиарда долларов), что более чем в три раза превышает показатели за аналогичный период 2017 года.

В то же время объем кредитов в сельском хозяйстве увеличился за аналогичный период на 31%, составив 1,5 миллиарда долларов.

По мнению министра финансов, такие показатели в области частного кредитования — хороший знак, говорящий о возможности улучшения экономической ситуации в стране.