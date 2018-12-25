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В Пакистане значительно возрос объём выдаваемых кредитов

Экономика

Министр финансов Пакистана заявил об улучшении экономических показателей

Исламабад, 25 декабря 2018, 21:54 — REGNUM  24 декабря министр финансов Пакистана Асад Умар на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил о результатах работы банковского сектора за первую половину фискального года 2018/2019.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, объём кредитов в частном секторе Пакистана только за июль-ноябрь 2018 года составил 360 миллиардов рупий (2,6 миллиарда долларов), что более чем в три раза превышает показатели за аналогичный период 2017 года.

В то же время объем кредитов в сельском хозяйстве увеличился за аналогичный период на 31%, составив 1,5 миллиарда долларов.

По мнению министра финансов, такие показатели в области частного кредитования — хороший знак, говорящий о возможности улучшения экономической ситуации в стране.

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Зарубежная хроника
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