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Минпромторг ждет прироста продаж на авторынке по итогам 2018 года

Экономика

На 14%

Москва, 25 декабря 2018, 15:44 — REGNUM  Продажи на автомобильном рынке России вырастут примерно на 14% по итогам 2018 года. Такой прогноз дал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, рост в 14% был зафиксирован ранее и должен сохраниться по результатам декабря. Те же цифры характеризуют и производство, в том числе легковых машин.

Мантуров пояснил, что отрасль демонстрирует рост, и государство уменьшает расходы на её поддержку. В 2017 году был внедрен новый инструмент адресной поддержки, в характере которого в 2018 году больше проявилась социальная направленность.

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