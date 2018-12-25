За год количество активных торговых компаний в Казахстане выросло на 15%

Астана, , 15:32 — REGNUM По состоянию на 1 ноября 2018 года в Казахстане было зарегистрировано 131,3 тыс. компаний в области оптовой и розничной торговли и авторемонта, что на 8,7% больше, чем годом ранее, сообщает 25 декабря агентство Ranking со ссылкой на данные комитет по статистике министерства национальной экономики.

На долю данного сектора приходится более 30% всех юридических лиц, зарегистрированных в Казахстане. Количество действующих компаний в секторе составляет 73,4 тыс. или 55,9%.

В торговле задействовано 37 тыс. активных предприятий, что на 15% больше, чем в 2017 году. Количество новых компаний увеличилось на 32,9%, до 17,8 тыс.

Вместе с ростом количества компаний увеличивается и объем их кредитования. По итогам первой половины 2018 года компаниям в области оптовой, розничной торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов было выдано 681 млрд тенге ($1,83 млрд) микрокредитов, что на 51,4% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года объем розничной торговли в Казахстане составил 8,845 млрд тенге ($23,86 млрд по курсу на 14 декабря), что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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