Пенсионная реформа в Грузии: накопления в пользу инвестиций

Андро Малкин, , 15:33 — REGNUM

Пенсионная реформа, которую инициировало и осуществляет нынешнее правительство Грузии, обещает населению, которое станет участником новой пенсионной схемы, «обеспеченную старость» после выхода на пенсию. Состоит эта схема в задействовании так называемой «накопительной пенсии», в которую свой, казалось бы, незначительный вклад, будут вносить все — сам работник, его работодатель, а также государственная казна.

Участие в новой схеме обязательно для одной категории граждан, но добровольно — для другой. Обязательно для тех граждан Грузии либо постоянно проживающих в Грузии иностранцев, которые имеют здесь постояннуую работу, получают официальную зарплату и пока не достигли возраста 40 лет. Для тех, кто считается «самотрудоустроенным», так называемых «фрилансеров», а также имеющих официальную работу и зарплату, но уже достигших 40-летнего возраста (точкой определения возрастной категории для участников новой пенсионной системы считается 6 августа 2018 года), участие в накопительной пенсионной системе будет добровольным.

Еще один момент: имеющие постоянную работу женщины, которым по состоянию на 6 августа еще не исполнилось 55 лет, и мужчины из этой же категории, которым на тот же период пока не исполнилось 60 лет, будут включены в новую пенсионную схему автоматически. Лицам более старшего возраста предоставляется возможность сделать то же самое добровольно.

Что касается самой схемы накопления пенсии, она будет работать за счет начислений, которые на индивидуальный пенсионный счет конкретного лица будут делать сам работник, его работодатель и государственная казна. Размер взноса для лиц, имеющих в Грузии постоянную работу, составит 6% от его зарплаты, причем, 2% будет удерживаться с самой зарплаты работника, еще 2% будет перечислять на его счет работодатель и 2% от себя будет перечислять государственная казна. Самотрудоустроенные лица в случае участия в новой накопительной пенсионной схеме будут обязаны ежемесячно перечислять на свой индивидуальный пенсионный счет по 4% от ежемесячного дохода, к которым свои 2% добавит государственная казна.

Выплаты же начнутся после того, как работник (либо другой участник этой новой пенсионной системы) достигнет пенсионного возраста и обратится с соответствующим заявлением в Пенсионное агентство. Сумма, которую он накопит к периоду выхода на пенсию, будет поделена на число вероятно оставшихся ему до конца жизни лет (их определят путем вычета возраста пенсионера из установленного государством среднестатистического возраста жизни) и на 12 месяцев.

А до начала получения накопленной пенсии сумма, накапливаемая на счету будущего пенсионера, будет направляться… на инвестиции. Авторы проекта реформы пенсионной системы обещают гражданам, что их пенсионные сбережения будут направляться только на инвестирование надежных финансовых инструментов с низким уровнем риска. Но по желанию сами владельцы пенсионных счетов вполне могут предлагать направление их средств на инвестирование проектов с высоким или средним риском.

Правительство Грузии считает, что таким путем в стране появится солидный капитал в размере нескольких миллиардов лари, который можно будет направлять на развитие экономики.

Вот тут-то и начинаются вопросы. Почему развитие экономики Грузии должно обеспечивать само население Грузии, то самое, которое получает обычные зарплаты, работает на работодателя, государство либо самого себя и платит и без того немалый 20% подоходный налог? Получается, что государство вместо обеспечения развития экономики за счет привлечения солидных инвестиций либо средств госбюджета опять-таки «заберется» в карманы населения и за его счет будет что-то производить, либо закупать-завозить-продавать? Скорее, последнее, так как промышленность в Грузии особо не развивается, а новые предприятия, которые открываются в стране, в основном относятся к сфере торговли-строительства-услуг.

Те, кому пока не исполнилось 40 лет, будут копить себе на обеспеченную старость в течение почти 20 лет (смотря когда пожелают выйти на пенсию), но никто не гарантирован от того, что за этот период в стране не произойдут новые изменения, будут приняты и введены в действие новые законы, а деньги с пенсионных счетов, инвестированные в «портфели с низким уровнем риска», вернутся обратно и принесут владельцам доходы.

Пакет законопроектов о пенсионной реформе парламент Грузии принял еще летом текущего года, но принял в результате острых дискуссий и критики со стороны оппозиции и нейтральных к нынешней власти экспертов.

По мнению оппозиции, реформа и введение накопительной пенсии, в первую очередь, недопустимы, так как противоречат Конституции, запрещающей введение для граждан новых налогов. Пенсионная же реформа предусматривает введение новых налогов как для работника, так и для его работодателя, плюс еще 2% для государственной казны, что является для нее дополнительным бременем.

Экономисты приводили в пример и немало неудачных начинаний с накопительной пенсией в других странах и предупреждали, что инициатива в Грузии, с учетом состояния ее экономики и политической ситуации, от провала не застрахована.

Кроме того, эксперты подсчитали, что даже в случае успешного осуществления этой реформы и ежемесячного начисления на счет будущего пенсионера полагающихся процентов выгода от накопительной пенсии будет не большой и после выхода гражданина на пенсию, что в случае 40-летних участников схемы накопительной пенсии произойдет через 15−20 лет, нынешняя пенсия (180 лари) вместе с надбавками и накоплениями не будет превышать в сумме 390 лари (и это в лучшем случае, если нынешняя зарплата работника составляет 1000 лари в месяц, что для Грузии считается «высокой» зарплатой, а большинство работников получают, как правило, вдвое меньше).

Было немало других вопросов и критических замечаний, но авторы законопроекта ни одного из них не учли. В результате в распоряжении Пенсионного фонда после задействования системы накопительной пенсии окажется дополнительная сумма, которая будет использована… А вот на что и кем — еще один большой вопрос… Но в Грузии давно привыкли к тому, что вопросы задаются, а ответы на них не даются. Вот и получается, что правительство нашло очередной выход для обеспечения расцвета экономики — за счет будущих пенсионеров.