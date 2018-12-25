Власти Крыма попытаются убрать скандальный ТЦ на четвёртый год обещаний

Симферополь, , 15:22 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов в очередной раз анонсировал скорый снос скандального ТЦ «Куб», который крымские власти обещают убрать много лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Выиграли суд по «Кубу», уже всё в кассационной инстанции. В январе приступаем к сносу. Площадь Куйбышева будет зачищена», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года суд приостановил работу симферопольского торгового центра «Куб». Сообщалось, что он будет снесён 28 мая. Однако позже собственники здания ООО «Плаком» подали кассационную жалобу в Арбитражный суд Центрального округа, который принял обеспечительные меры в отношении ТЦ, и действие постановления администрации Симферополя о принудительном сносе объекта приостановили.

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