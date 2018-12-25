Главный тренд в сфере статистики в 2019 году — цифровизация

Москва, , 15:17 — REGNUM Назначение Павла Малкова главой Росстата с точки зрения российского медийного ландшафта стало одним из главных событий декабря 2018 года. А в мире российской статистики — это одно из самых резонансных событий уходящего года или даже десятилетия. Впервые за долгое время статведомство возглавит не кадровый статистик, а выходец из Минэкономики — главного потребителя статистической информации, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Учитывая бэкграунд Малкова — управленца и айтишника — можно ожидать, что в 2019 году главным трендом в этой сфере станет активное интегрирование цифровых технологий в статистику. Очевидно, что перед новым руководителем Росстата поставлена задача реализовать наконец проект создания национальной системы управления данными на базе Росстата, поставленная Дмитрием Медведевым почти год назад — — в начале 2018 года.

«В этом смысле, «при всем богатстве выбора» кандидатуру не из цифровых евангелистов на посту Росстат представить себе было бы сложно. Тем более, что министр экономики Максим Орешкин сам провозгласил независимость, как ключевой принцип работы статистического ведомства. Что касается отсутствия опыта работы в статслужбе, то это говорит на данном этапе о том, что для задач развития и совершенствования работы Росстата приоритетнее сочетание внутренней экспертизы и знания с хорошим административным бэкграундом», — пояснил эксперт.

Что это за задачи? Только ленивый не покритиковал качество статистики (правда, голосов специалистов в хоре критиков слышно не было). Нужно гарантировать точность статистики и современную скорость ее сбора и обновления. Эти задачи можно решать по отдельности, в рамках настройки внутренних процессов. А можно в контексте модернизации работы статслужбы.

Споры о качестве статистики неизбежны, поэтому Росстат приглашает профессионалов к сотрудничеству, запускает работу научно-методического совета. Результатом его работы, по всей видимости, будет и улучшение качества российской статистики, и рост доверия к результатам работы ведомства.

«Самым очевидным шагом нового руководителя Росстат будет еще большая цифровизация. Например, продолжение начатой Росстатом в 2018 году цифровизации переписи населения. Опыт взаимодействия с сервисом «Госуслуги» уже признан успешным. Так что речь, скорее, будет идти о совершенствовании, проработке полученного опыта в рамках пробной переписи», — отметил Журавлев.

Необходима и работа по обмену и интеграции потоков данных между различными ведомствами. Например, дополнение собственной статистики по доходам граждан сведениями из базы ФНС не даст повода министру финансов Антону Силуанову критиковать оценку финансового благополучия россиян.

«А вот по-настоящему новой задачей станет совершенствование сбора данных от бизнеса и работа с представлением данных для профессионального и непрофессионального сообществ. Компании должны получить удобный и понятный формат для информирования Росстата о положении дел «на местах».

Потребители статистики могут рассчитывать на оперативный доступ к данным статистики с удобным интерфейсом поиска и выдачи данных. Новый глава Росстата уже решал подобные задачи в проекте развития многофункциональных центров. Острые углы и подводные камни интеграции данных и развития интерфейсов ему знакомы по прошлому опыту работы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в своей работе использует устаревшие технологии и инструменты, а качество подсчетов доходов населения, которые производит служба, является «ужасным».

Читайте также: Силуанов: методы расчета Росстатом доходов населения — ужасны