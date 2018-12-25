России грозит замедление темпов роста мировой экономики — эксперт

Москва, , 15:03 — REGNUM Для пессимизма обычно более оптимистично настроенного министра экономического развития Максим Орешкин имеются основания. В новый год Россия вступает с ослабевшим рублем и упавшими нефтяными ценами, а в следующем году ей грозит замедление темпов роста мировой экономики и связанное с этим снижение спроса на сырьевые товары, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы, пресс-секретарь ИХ «ФИНАМ» Владислав Исаев.

Кроме того, в рамках сделки с ОПЕК придется снижать нефтедобычу. С нового 2019 года начнется завершение налогового маневра в нефтегазовой отрасли. Вырастет ставка НДС, что негативно повлияет на производителей и потребителей.

«Граждан России, кроме повышения пенсионного возраста и налогов, ждет рост цен и тарифов, что может вызвать социальные протесты. И все это — одновременно. Начало года по всему может оказаться очень напряженным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики России. Он связывает это с демографической ситуацией в стране.

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